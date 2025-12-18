Житель Нижегородской области стал фигурантом дела за нападение с ножом на брата

Правоохранители задержали жителя Чкаловска Нижегородской области по подозрению в нападении. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, фигурант, распивая спиртное, поссорился с братом. Он схватил нож и ударил оппонента в грудь. Пострадавшего доставили в больницу.

В отношении его родственника возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.