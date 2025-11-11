Житель Нижегородской области стал фигурантом дела о финансировании подпольных онлайн-казино

В Нижегородской области полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в участии в схеме финансирования подпольных онлайн-казино. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

По предварительной информации, мужчина использовал банковские карты и сим-карты, оформленные на других людей. На счета и номера поступали деньги из онлайн-казино, которые он затем снимал, обменивал на криптовалюту и переводил на счета представителей игорных заведений, оставляя себе комиссию.

За несколько месяцев через руки фигуранта прошли нелегальные денежные переводы на общую сумму 113 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.