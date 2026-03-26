Житель Нижегородской области предстанет перед судом по делу об убийстве экс-начальницы

В Дзержинске завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве знакомой женщины. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Нижегородской области.

По данным следствия, преступление произошло на проспекте Ленина в декабре 2025 года. Мужчина в ходе ссоры нанес бывшей начальнице множественные ножевые ранения, от которых она скончалась на месте.

Подозреваемый был задержан. Он заявил, что мотивом преступления стала личная неприязнь к жертве. Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу.