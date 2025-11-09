Житель Ленобласти пойдет под суд за убийство на садовом участке

Правоохранители Ленинградской области завершили расследование уголовного дела в отношении 60-летнего жителя Всеволожского района. Мужчину обвиняют в убийстве. Об этом сайту gazeta.spb сообщили представители регионального Следственного управления СК России.

По данным следствия, преступление произошло в конце июня 2025 года в садоводческом некоммерческом товариществе «Дружное-4» в массиве «Лехтуси». В ходе конфликта обвиняемый нанес мужчине 1972 года рождения не менее одного удара кухонным ножом в область шеи. Потерпевший скончался на месте от полученного ранения.

Стражи порядка собрали достаточные доказательства причастности обвиняемого к совершению преступления. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для дальнейшего рассмотрения. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.