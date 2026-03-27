Житель Кузбасса стал фигурантом дела о жестоком убийстве брата

Правоохранители задержали жителя Новокузнецка Кемеровской области по подозрению в убийстве. Об этом сообщил сайт vse42.ru со ссылкой на данные СК РФ по региону.

Трагедия произошла вечером 26 марта 2026 года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме на улице Шахтинская, вступил в конфликт с 48-летним братом. В ходе ссоры он нанес родственнику ножевое ранение в грудь.

От полученной травмы пострадавший скончался на месте. Возбуждено уголовное дело.

