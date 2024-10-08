Житель Кузбасса обманом оформил на бывшую жену несколько кредитов

Жителя Анжеро-Судженска будут судить за мошенничество в отношении бывшей жены, на котооую он офрмил несколько кредитов. Об этом сообщил sibdepo.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Кузбассу.

Бывшие супруги жили вместе. Воспользовавшись доверием женщины, обвиняемый привязал ее карту к своему номеру телефона и оформил несколько кредитов на 400 тысяч рублей. Все деньги он потратил на ставки. Теперь мужчину ждет суд по статье «Мошенничество».

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