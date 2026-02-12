Житель Курганской области оформил кредит на имя знакомого и похитил снегоход

Суд в Курганской области признал жителя Шатровского округа виновным в мошенничестве со снегоходом. Мужчина подал заявку на кредит, используя паспортные данные знакомого без его ведома, и забрал технику, не намереваясь выплачивать долг. Об этом сайту URA.RU стало известно из материалов Шатровского районного суда.

По данным ведомства, в начале марта 2024 года мужчина подал заявку в банк, используя паспортные данные своего знакомого.

«Рассмотрено уголовное дело в отношении жителя одного из сел Шатровского муниципального округа, совершившего мошенничество в крупном размере», — информирует сайт суда.

По материалам дела, у мужчины была фотография паспорта односельчанина, с которым они собирались оформить совместную закупку дров. Увидев объявление о продаже снегохода, он решил воспользоваться личными данными знакомого для оформления кредита и покупки техники. В результате фигуранту назначили штраф за мошенничество.