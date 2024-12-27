Житель Курганской области будут судить за убийство знакомой во время застолья

Житель села Кипель, расположенного в Юргамышском районе Курганской области, ответит пере законом за убийство 69-летней знакомой. Об этом пишет сайт Ura.ru со ссылкой пресс-службу регионального СУ СК России.

По версии следователей, 20 марта 2024 года в ходе совместного распития алкоголя между фигурантом и его гостьей возник конфликт, в результате которого он нанес женщине несколько ударов ножом, включая область шеи.

От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Стражи порядка собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.