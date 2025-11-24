Житель Кургана признался в жестоком убийстве собутыльницы и расчленении тела

Правоохранители задержали 38-летнего жителя Кургана по подозрению в жестоком убийстве. Мужчина уже дал признательные показания, сообщило Ura.ru со ссылкой на СК РФ по региону.

По версии следствия, во время распития спиртного между фигурантом и его 61-летней собутыльницей разгорелась ссора. Предполагаемый злоумышленник до смерти забил оппонентку, после чего расчленил тело и спрятал останки возле гаражей.

Было возбуждено уголовное дело. Горожанину избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.