Житель ЯНАО предстанет перед судом за попытку убийства знакомого во время застолья

В ЯНАО пройдет суд над жителем Пуровского района, который пытался убить своего знакомого ножом. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

В октябре этого года во время распития спиртных напитков мужчина на фоне личной неприязни к знакомому взял нож и ударил его в живот и шею. Пострадавшему удалось выжить благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.

Следствие направило в суд обвинительное заключение, собрав все необходимые доказательства.