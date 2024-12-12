Житель ЯНАО предстанет перед судом за попытку убийства знакомого во время застолья

В ЯНАО пройдет суд над жителем Пуровского района, который пытался убить своего знакомого ножом. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета РФ по региону.
В октябре этого года во время распития спиртных напитков мужчина на фоне личной неприязни к знакомому взял нож и ударил его в живот и шею. Пострадавшему удалось выжить благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.
Следствие направило в суд обвинительное заключение, собрав все необходимые доказательства.
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