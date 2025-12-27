Житель ЯНАО предстанет перед судом за нападение на полицейских и хранение оружия

Житель Ямальского района ЯНАО предстанет перед судом сразу по двум статьям. Его обвиняют в незаконном хранении оружия и нападении на полицейского, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, с 2017 по 2025 год обвиняемый незаконно приобрел и хранил охотничий карабин в тайнике на территории Ямальской тундры. Затем он перевез оружие на территорию фактории в районе озера Яро-то.

Еще один инцидент произошел в ноябре текущего года в селе Яр-Сале. Пьяный фигурант при попытке избежать административного задержания применил насилие к представителю власти и публично оскорбил правоохранителей.