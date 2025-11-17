Житель ЯНАО получил шесть лет колонии за попытку убить знакомого ножом

В Надыме суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в покушении на убийство знакомого. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СК РФ по ЯНАО.

Установлено, что 9 июля 2025 года фигурант распивал спиртное в компании приятеля. Разгорелся конфликт, и злоумышленник схватил нож. Он несколько раз ударил оппонента по груди.

Пострадавший сумел оказать сопротивление и обратился за медицинской помощью. Нападавшему назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима.