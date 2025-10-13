Житель ЯНАО получил шесть лет колонии за попытку сбыть наркотики
Суд вынес приговор жителю Надыма (ЯНАО) по делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Установлено, что фигурант, следуя указанию куратора, забрал сверток с запрещенными веществами. Злоумышленник попытался оборудовать тайник, однако его задержали правоохранители.
Наркодилеру назначили наказание в виде шести лет лишения свободы.
