Житель ЯНАО ответит в суде за систематическое избиение жены и детей

В Ноябрьске ЯНАО завершилось расследование дела, возбужденного в отношении местного жителя. Его обвиняют в систематическом насилии над своими детьми и супругой. Об этом сообщило Ura.ru .

По информации следователей, обвиняемый на протяжении долгого времени по малейшим поводам причинял физические страдания трем своим малолетним дочерям и супруге. Кроме того, он неоднократно угрожал жене убийством.

Материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу.