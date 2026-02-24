Житель ЯНАО лишился автомобиля за пьяное вождение

В Тарко-Сале Пуровского района сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Это правонарушение он уже совершал ранее, сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

Суд признал ямальца виновным в повторном случае нетрезвого вождения. В качестве наказания житель ЯНАО получил штраф в размере 200 тысяч рублей, а его автомобиль марки «УАЗ Патриот» конфисковали и обратили в доход государства.

«Судом принято решение о конфискации и обращении в доход государства принадлежащего виновному автомобиля марки "УАЗ Патриот". В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу», — отметили в пресс-службе.