Житель Ялты получил 16 лет колонии за государственную измену

Суд приговорил жителя Ялты к 16 годам колонии за госизмену

Фото: Pxhere

Верховный суд Крыма приговорил 48-летнего жителя Ялты к 16 годам колонии по делу о государственной измене. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мужчине предстоит отбывать срок в колонии строгого режима. Уголовное дело рассматривали на закрытом заседании. Его материалы содержат данные, составляющие гостайну.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Накануне суд признал виновным жителя Сакского района Крыма по делу о госизмене. Его приговорили к 12 годам лишения свободы. Заседание также прошло в закрытом режиме.

Ранее учителя из Липецка осудили на 20 лет. Мужчина переводил деньги на нужды украинской армии.

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