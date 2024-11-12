Житель Ижевска стал фигурантом дела о мошенничестве с организацией концертов на 24 млн рублей

Жителя Ижевска подозревают в мошенничестве на 24 миллиона рублей, связанном с организацией концертов. Об этом сообщил izhlife.ru со ссылкой на УМВД Удмуртии.
Еще в 2015 и 2016 годах мужчина одалживал у своих знакомых деньги под большой процент якобы для организации концертов. Однако он не собирался устраивать мероприятия, а просто тратил крупные суммы на собственные нужды.
В итоге долг мужчины составил 24 миллиона рублей. В отношении него возбудили уголовное дело, подозреваемый арестован.
Один из задержанных в Московской области сторонников АУЕ отбывал срок за убийство
Суд оставил экс-ведущую «Вестей» в списке иноагентов
В администрации Лобни обсудили планы по благоустройству
Жителей Котельников пригласили на пробежки в Кузьминский лесопарк
Школа для детей с ОВЗ в Наро-Фоминске провела мастер-классы
Подрыв дамбы Кураховского водохранилища сняли на видео
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте