Житель Ижевска стал фигурантом дела о мошенничестве с организацией концертов на 24 млн рублей

Жителя Ижевска подозревают в мошенничестве на 24 миллиона рублей, связанном с организацией концертов. Об этом сообщил izhlife.ru со ссылкой на УМВД Удмуртии.

Еще в 2015 и 2016 годах мужчина одалживал у своих знакомых деньги под большой процент якобы для организации концертов. Однако он не собирался устраивать мероприятия, а просто тратил крупные суммы на собственные нужды.

В итоге долг мужчины составил 24 миллиона рублей. В отношении него возбудили уголовное дело, подозреваемый арестован.