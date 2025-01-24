Житель Ижевска получил восемь лет колонии за убийство сожительницы

Суд в Ижевске вынес приговор местному жителю, который проходил фигурантом уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей. Об этом пишет сайт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по Удмуртии.
Следователи установили, что 9 мая прошлого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на фоне личных неприязненных отношений устроил скандал и несколько раз ударил сожительницу ножом. После произошедшего он не вызвал скорую помощь и полицию.
Потерпевшая скончалась дома через шесть дней. Подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы на восемь лет. Он будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима.
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