Житель ХМАО предстанет перед судом за убийство собак и попытку дать взятку полиции

В городе Радужном (ХМАО) завершено расследование в отношении местного жителя, который обвиняется в жестоком обращении с животными и угрозах соседям. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на СК РФ по региону.

Согласно данным следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стрелял из пневматического оружия по собакам соседей и высказывал очевидцам угрозы убийством. Двое питомцев получили смертельные ранения.

Кроме того, фигурант пытался дать взятку полиции, когда его остановили за рулем машины без водительских прав. Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу.