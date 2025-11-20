Житель Гатчины стал фигурантом дела после взятки за поступление сына в вуз

Правоохранительные органы задержали жителя Гатчины, обвиняемого в передаче взятки руководству вуза. Отец абитуриента передавал деньги за незаконное зачисление сына на юридический факультет, сообщила «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Ленинградской области.

Согласно материалам дела, обвиняемый, действуя через посредников, предложил заведующему факультетом дополнительного образования 150 тысяч рублей. Взамен сын мужчины успешно прошел вступительные испытания и поступил на очное отделение.

Расследование продолжается, ожидается официальное предъявление обвинения. Ранее уголовное дело против самого коррупционера закрыли ввиду его смерти.