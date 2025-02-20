Житель Челябинска убил знакомого и сутки пил алкоголь в квартире с трупом

Суд Челябинска приговорил местного жителя к девяти годам и шести месяцам колонии за убийство собутыльника. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в октябре 2024 года в общежитии по улице Шоссе Металлургов 39-летний мужчина поссорился со знакомым во время совместного распития алкоголя. Обвиняемый взял нож и четыре раза ударил приятеля в грудь. Потерпевший скончался, а нападавший еще сутки пил спиртное рядом с трупом.

Утром злоумышленник избавился от ножа, а вечером завернул тело в плед, стащил по лестнице и оставил у соседнего подъезда. Злоумышленник пытался замести следы и вымыл лестницу от крови, однако стражи порядка смогли раскрыть преступление по горячим следам.