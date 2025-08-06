Житель Челябинска скрылся после убийства супруги

В Челябинске ведется розыск 37-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве жены и других преступлениях. В пресс-службе городской полиции URA.RU рассказали о ходе расследования.

«По подозрению в совершении особо тяжкого противоправного деяния разыскивается 37-летний местный житель. Граждан, располагающих сведениями о его местонахождении, просим сообщить в полицию по телефону 02/102/112», — говорится в сообщении пресс-службы.

Очевидцы отмечают, что в Тракторозаводском районе появились ориентировки с фотографией и приметами подозреваемого. Его зовут Сергей Москаленко, родился он 7 апреля 1988 года в Миассе, а прописан в Челябинске. Полиция не исключает, что мужчина может быть причастен к другим преступлениям.