Житель Арзамаса с четырьмя судимостями украл электробритву из магазина

Правоохранители задержали 40-летнего жителя Арзамаса, который подозревается в краже электробритвы из супермаркета. Об этом проинформировало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

Полицейские рассказали, что мужчина уже четырежды был судим — в том числе за аналогичные преступления, а также за незаконный оборот наркотиков и организацию наркопритона.

По данным следствия, фигурант незаметно взял электроприбор с витрины, спрятал его под куртку и покинул магазин, не оплатив товар. Сотрудник торговой точки сообщил о пропаже в полицию. Сумма ущерба составила 5700 рублей.

Стражи порядка возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. За рецидив ему грозит до двух лет лишения свободы.