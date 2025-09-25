Женщину осудят за организацию подпольного казино в Сургуте

Правоохранители завершили расследование уголовного дела против жительницы Сургута, обвиняемой в организации подпольного казино. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

По данным следствия, с декабря 2024 по январь 2025 года 45-летняя женщина арендовала помещение на улице Ленинградская, где установила игровые автоматы и компьютеры.

«В клубе проводились азартные игры, от которых организатор успела получить доход свыше 200 тысяч рублей», — говорится в пресс-релизе.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники полиции. Во время обыска силовики изъяли оборудование и наличные деньги. Теперь женщина предстанет перед судом за незаконную организацию и проведение азартных игр. Ей грозит до двух лет лишения свободы.