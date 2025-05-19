Женщину из Удмуртии отправили в колонию за обман пенсионерки на 300 тысяч рублей

Суд огласил приговор 28-летней жительнице Игринского района Удмуртии. Ее признали виновной в крупном мошенничестве. Об этом сайту izhlife.ru сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Правоохранители установили, что в 2022 году подсудимая убедила потерпевшую, что на нее якобы наложена порча, и предложила снять проклятие с помощью ритуала — сжечь деньги в печи. Пенсионерка отдала мошеннице 300 тысяч рублей, но та подменила их на газетный сверток и сожгла, оставив деньги себе.

Аферистке назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года и два месяца. Женщина будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима.