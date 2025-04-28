Женщину из Тольятти задержали в Нижегородской области с 3 кг наркотиков

В апреле текущего года полиция Нижегородской области провела успешную операцию, в рамках которой была задержана женщина из Тольятти, перевозившая крупную партию наркотических веществ. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Случай произошел на федеральной трассе М-7, где сотрудниками дорожно-патрульной службы была остановлена иностранная машина. Во время осмотра транспортного средства под одним из пассажирских кресел обнаружены три пакета с подозрительным содержимым. Изъятые предметы направили на исследование.

Проведенная экспертиза подтвердила принадлежность найденного вещества к сильнодействующему наркотику альфа-PVP. На месте происшествия была арестована пассажирка машины — 44-летняя уроженка Тольятти.

Выяснилось, что женщина устроилась на нелегальную работу через интернет-площадку, задачей которой являлась транспортировка больших объемов наркотиков.