Женщину из Тольятти задержали в Нижегородской области с 3 кг наркотиков

В апреле текущего года полиция Нижегородской области провела успешную операцию, в рамках которой была задержана женщина из Тольятти, перевозившая крупную партию наркотических веществ. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».
Случай произошел на федеральной трассе М-7, где сотрудниками дорожно-патрульной службы была остановлена иностранная машина. Во время осмотра транспортного средства под одним из пассажирских кресел обнаружены три пакета с подозрительным содержимым. Изъятые предметы направили на исследование.
Проведенная экспертиза подтвердила принадлежность найденного вещества к сильнодействующему наркотику альфа-PVP. На месте происшествия была арестована пассажирка машины — 44-летняя уроженка Тольятти.
Выяснилось, что женщина устроилась на нелегальную работу через интернет-площадку, задачей которой являлась транспортировка больших объемов наркотиков.
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