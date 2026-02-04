Женщина заколола сожителя кухонным ножом в Всеволожске

В городе Всеволожск Ленинградской области произошло жестокое убийство. Подозреваемая — 55-летняя сожительница погибшего 37-летнего мужчины. Об этом сообщила «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу регионального СК СК России.

По данным правоохранителей, кровавая расправа произошла 1 февраля в квартире на улице Московской. Эксперты обнаружили на полу капли крови и кухонный нож. На теле мужчины зафиксировали признаки насильственной смерти — колото-резаное ранение на груди.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Женщину задержали, ее допрашивают. Причины преступления пока неизвестны.