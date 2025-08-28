Женщина украла деньги со счета знакомого и получила условный срок в Удмуртии

В Глазовском районном суде Удмуртии рассмотрели дело 40-летней жительницы Перми, обманувшей приятеля. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу инстанции.

По данным следствия, женщина познакомилась через интернет с мужчиной из Кирова и приехала к нему в гости. Когда хозяин уснул, фигурантка украла его телефон и сбежала. В чехле устройства была банковская карта потерпевшего. Злоумышленница изменила пароль в мобильном приложении и перевела деньги на свой счет. Кроме того, она подала заявку на увеличение кредитного лимита и продолжила переводы.

Сумму ущерба оценили в более чем 316 тысяч рублей. Подсудимой назначили наказание в виде двух лет и одного месяца лишения свободы условно.