Женщина до смерти забила соседа металлическим профилем в Челябинской области
В Златоусте предъявили обвинение женщине, которая до смерти забила своего 58-летнего соседа. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по Челябинской области.
В конце сентября пьяная женщина поссорилась с соседом. Когда слова закончились, она схватилась за металлический профиль и избила им мужчину. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Женщину обвинили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».
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