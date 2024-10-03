Женщина до смерти забила соседа металлическим профилем в Челябинской области

В Златоусте предъявили обвинение женщине, которая до смерти забила своего 58-летнего соседа. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по Челябинской области.

В конце сентября пьяная женщина поссорилась с соседом. Когда слова закончились, она схватилась за металлический профиль и избила им мужчину. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Женщину обвинили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

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