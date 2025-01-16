Здание Социального фонда загорелось в Колпинском районе Петербурга

Пожав вспыхнул в ночью на 16 января в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Огонь охватил здание Социального фонда России. Об этом сообщает сайт Рiter.tv со ссылкой на представителей городского ГУ МЧС.
По информации ведомства, происшествие случилось на улица Труда. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера экстренных служб в 03:04. Огонь охватил здание размером 6х8 метров. В 04:02 спасателям удалось полностью ликвидировать пламя.
В тушении огня принимали участие 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал.
Жителя Севастополя задержали по подозрению в государственной измене
«Автодор» усилил контроль за безопасностью зимних трасс
Данные о селекции узников в Освенциме рассекретили
Еще 12 молодых семей получили жилищные сертификаты в Шаховской
В порту Бердянска появится таможенный пункт пропуска
Группу украинских диверсантов уничтожили на Курском направлении
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте