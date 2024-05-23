Застройщика и его сообщницу обвинили в мошенничестве в Краснодарском крае

Суд Краснодарского края рассмотрит дело 45-летнего главы стройфирмы, которого обвинили в мошенничестве и отмывании денежных средств. Об этом написал «Царьград» , ссылаясь на пресс-службу краевой полиции.

Следствие установило, что мужчина и его 33-летняя сообщница создали строительную фирму для личного обогащения за счет обмана заказчиков. Их фирма выиграла тендер на возведение офиса врача общей практики и сквера в Лабинске. После заключения контракта с муниципалитетом на сумму один миллион рублей, мошенники завысили стоимость материалов и работ, а разницу присвоили.

Теперь обвиняемым грозит до шести лет тюрьмы.