Застрелившего возлюбленную жителя Тюменской области арестовали

В Тюменской области арестовали мужчину, которого обвиняют в убийстве возлюбленной. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР региона.

Предположительно, 48-летний мужчина поссорился со своей дамой сердца 12 июня. Оба были пьяны, и тюменец схватил ружье и застрелил возлюбленную в голову.

Женщину госпитализировали, но врачам не удалось спасти ей жизнь. Обвиняемому грозит до 15 лет заключения.

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