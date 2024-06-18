Застрелившего возлюбленную жителя Тюменской области арестовали
В Тюменской области арестовали мужчину, которого обвиняют в убийстве возлюбленной. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР региона.
Предположительно, 48-летний мужчина поссорился со своей дамой сердца 12 июня. Оба были пьяны, и тюменец схватил ружье и застрелил возлюбленную в голову.
Женщину госпитализировали, но врачам не удалось спасти ей жизнь. Обвиняемому грозит до 15 лет заключения.
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