Застолье в Пензенской области обернулось поножовщиной
В Первомайском районе Пензенской области пьяный мужчина напал на приятеля с ножом. Об этом сообщили ИА «Пенза-Пресс» в пресс-службе Росгвардии по области.
Мужчины вместе выпивали дома у одного из них. Но потом застольный разговор перерос в конфликт. Один из его участников схватился за нож и ранил приятеля.
Пострадавшего доставили в больницу, а нападавшего — в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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