Застолье в Пензенской области обернулось поножовщиной

В Первомайском районе Пензенской области пьяный мужчина напал на приятеля с ножом. Об этом сообщили ИА «Пенза-Пресс » в пресс-службе Росгвардии по области.

Мужчины вместе выпивали дома у одного из них. Но потом застольный разговор перерос в конфликт. Один из его участников схватился за нож и ранил приятеля.

Пострадавшего доставили в больницу, а нападавшего — в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.