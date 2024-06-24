Застолье в Пензенской области обернулось поножовщиной

В Первомайском районе Пензенской области пьяный мужчина напал на приятеля с ножом. Об этом сообщили ИА «Пенза-Пресс» в пресс-службе Росгвардии по области.

Мужчины вместе выпивали дома у одного из них. Но потом застольный разговор перерос в конфликт. Один из его участников схватился за нож и ранил приятеля.

Пострадавшего доставили в больницу, а нападавшего — в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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