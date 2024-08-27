Запустивших дрон рядом с режимными объектами задержали в Москве

РИА «Новости»: запустивших дрон рядом с режимным объектом Москвы задержали

Граждане, которые запускали дрон рядом с режимными объектами на территории Москвы, задержаны правоохранительными органами. Об этом со ссылкой на источник в оперативных службах сообщило РИА «Новости» .

Предположительно, с помощью беспилотника задержанные изучали обстановку возле режимных объектов в Москве.

«У них изъяли для проверки телефоны и дрон», — рассказал собеседник агентства.

Ранее в селе Кленово в Троицком административном округе Москвы на крышу сарая упал обломок сбитого дрона. Как сообщил источник 360.ru в экстренных службах столицы, часть летательного аппарата пробила кровлю постройки.

Он не исключил, что сбитый беспилотник входил в число летательных аппаратов, которые направлялись для атаки на Москву в ночь на 21 августа.

Мэр города Сергей Собянин назвал налет дронов одним из самых масштабных с 2022 года и подчеркнул, что ни один из аппаратов не пересек границы Москвы благодаря работе дежурных средств противовоздушной обороны.