Задушивший школьницу подросток из Удмуртии получил шесть лет колонии

Суд признал 18-летнего жителя Глазовского района Удмуртии виновным в убийстве 16-летней школьницы. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов республики.
Правоохранители установили, что в конце апреля 2024 года обвиняемый, которому на тот момент было 17 лет, в ходе вспыхнувшей ссоры задушил девушку проводом от зарядного устройства, а затем закопал ее тело в лесополосе рядом с поселком Дом отдыха Чепца. Труп удалось обнаружить лишь 8 мая.
Суд приговорил фигуранта дела к шести годам колонии общего режима. Его также обязали выплатить три миллиона рублей матери погибшей.
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