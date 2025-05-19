Задушивший школьницу подросток из Удмуртии получил шесть лет колонии

Суд признал 18-летнего жителя Глазовского района Удмуртии виновным в убийстве 16-летней школьницы. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов республики.

Правоохранители установили, что в конце апреля 2024 года обвиняемый, которому на тот момент было 17 лет, в ходе вспыхнувшей ссоры задушил девушку проводом от зарядного устройства, а затем закопал ее тело в лесополосе рядом с поселком Дом отдыха Чепца. Труп удалось обнаружить лишь 8 мая.

Суд приговорил фигуранта дела к шести годам колонии общего режима. Его также обязали выплатить три миллиона рублей матери погибшей.