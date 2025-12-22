Забившего насмерть пятимесячную дочь жителя Люберец отправили под суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело против жителя Люберец, обвиняемого в истязании и убийстве пятимесячной дочери. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного ведомства.

По версии обвинения, 29-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья регулярно избивал беременную жену и восьмилетнюю падчерицу.

Следствие установило, что в поселке Малаховка 19 ноября 2024 года мужчина разозлился из-за плача пятимесячной дочки и насмерть избил ее в присутствии супруги и ребенка.

«Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу», — добавили в прокуратуре.

Ранее в Норильске задержали 35-летнюю многодетную мать, которая на трое суток оставила четырех детей без присмотра и еды. В результате ее пятимесячный сын умер от истощения. Двух младших детей доставили в лечебное учреждение, а старшую 15-летнюю дочь поместили в социальный приют.