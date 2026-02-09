Вымогатели облили женщину кипятком за отказ выплатить 30 тысяч рублей в ХМАО

Лангепасский городской суд заключил под стражу трех местных жителей, подозреваемых в совершении двух эпизодов вымогательства с использованием насилия. Фигуранты будут находиться в следственном изоляторе до 6 апреля, сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу судов Ханты-Мансийского автономного округа.

Следствие установило, что преступления были совершены в декабре прошлого года. Подозреваемые действовали сообща, требуя деньги под ложными предлогами.

Один эпизод завершился нападением на женщину, которой преступники облили руки кипятком за отказ выплатить 30 тысяч рублей. Во втором случае вымогатели жестоко избили пострадавшего.

Злоумышленникам грозит наказание по статье 163 УК РФ («вымогательство»). Расследование продолжается.