Врача оштрафовали на 400 тысяч рублей за продажу больничного в ЯНАО

Суд города Надым признал врача-офтальмолога виновным в незаконной продаже больничных листов. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

Правоохранители установили, что в 2023 году врач-офтальмолог одной из медицинских клиник Надыма оформил больничный лист местному жителю при отсутствии каких-либо заболеваний. За возможность освободиться от выполнения трудовых обязанностей и получить пособие по временной нетрудоспособности мужчина заплатил доктору 11 тысяч рублей.

Подсудимый полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Суд, приняв во внимание аргументы государственного обвинителя, постановил назначить наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей с ограничением свободы на восемь месяцев. Для обеспечения исполнения приговора на имущество осужденного наложен арест, а сумма незаконного вознаграждения конфискована.