Воспитательница истязала детей в Усолье-Сибирском и попала на камеру

Воспитательницу детского сада в Усолье-Сибирском обвинили в истязании детей. Камеры записали, как она дергает воспитанников за руки и толкает, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Иркутской области.

Тревогу забила одна из жительниц. Она написала жалобу и передала следователям кадры, на которых видно неподобающее поведение воспитательницы детсада.

СК возбудил уголовное дело по статьям об истязании несовершеннолетних, а также о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. Проводится проверка.

«В настоящее время воспитатель уволена из детского сада», — отметили в пресс-службе.

Телеканал «Феникс» сообщил, что родители замечали у детей синяки и ссадины. После обнаружения гематомы на шее одна из матерей решила разобраться в ситуации. Видео с камер подтвердило, что 54-летняя воспитательница выкручивала детям головы, вытаскивала стулья из-них и сбрасывала с дивана на пол.

«Я виновата, мне нет прошения никакого. Я не имела права трогать детей, я это знаю, но… Не знаю, как это случилось. Я в тот день работала одна, у меня не было няни, и поэтому все вышло из-под контроля», — рассказала женщина.

Ранее перед судом предстала воспитательница из Нового Уренгоя. По версии следствия, она систематически била трех детей.