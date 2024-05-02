Восемь организаторов азартных игр в Москве предстанут перед судом | 360°

Криминал 02 мая 2024, 10:36 Восемь организаторов азартных игр в Москве предстанут перед судом СК: дело в отношении 8 организаторов азартных игр в Москве дошло до суда Пресс-служба Следственного комитета

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Восемь обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр в Москве предстанут перед судом. Расследование уголовного дела завершилось, сообщила пресс-служба столичного управления СК.

Следователи установили, что преступная группа не позднее середины августа 2023 года организовала подпольное казино в нежилом помещении на улице Свободы. Целью было, разумеется, «извлечение дохода». Полицейские и следователи установили всех участников банды. Их обвинили по статье 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Фигурантам дела грозит до шести лет лишения свободы.

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По уголовному делу выполнили большой объем следственных и процессуальных действий. Прошли обыски, удалось допросить более 10 свидетелей и собрать достаточно доказательств вины подозреваемых. Дело направили в суд.

В октябре 2023 года в СИЗО отправили обвиняемого в незаконной организации и проведении азартных игр замдиректора Новосибирского юридического института филиала ТГУ.