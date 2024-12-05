«Будто на стороне обвиняемого». Следователя по делу о ДТП в Прокопьевске обвинили в предвзятости

В конце ноября в Прокопьевске водитель дорогой иномарки, ранее судимый за пьяное вождение и 130 раз с начала года нарушивший ПДД, насмерть сбил на пешеходном переходе 76-летнего мужчину. Подозреваемого нашли, однако на этапе следствия возникли неожиданные трудности. Подробности дела рассказала 360.ru дочь погибшего Нина.

«[Следователь] не хочет делать автоэкспертизу, которая положена в рамках уголовного дела. Он мне сказал: „А зачем ее делать? И так все понятно“. А экспертиза, говорит, на год затянется. Я говорю: „У нас отца уже не вернуть, мы можем ждать год“. То есть он хочет как можно быстрее в суд передать», — заявила она.

Кроме того, по словам Нины, никто так и не запросил видеоматериалы с камер наблюдения, установленных напротив места происшествия. Они хранятся всего три дня, так что теперь дочь погибшего пытается найти их через местных жителей с платной подпиской.

Также следователь не позволил ей написать ходатайство об аресте счетов обвиняемого, заявив, что это уже сделал ее брат, хотя по закону просьбу могут подавать сколько угодно потерпевших. Наконец, он, по словам Нины, не ответил, задавал ли вопросы обвиняемому.

«Я лишний раз убедилась, что он вообще не заинтересован. Хотя следователь на нашей стороне должен быть по закону, на стороне потерпевшего, а ведет себя, как будто он на стороне обвиняемого. То есть никакие материалы, которые доказывают вину, он не собирает», — рассказала собеседница 360.ru.

По ее мнению, обвиняемый — родственник богатого и влиятельного человека, который давит на следователя. Нина добавила, что мужчина, сбив ее отца, даже не попытался помочь сам или вызвать медиков.

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