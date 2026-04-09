Водителя, перевозившего запрещенные вещества, задержали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции изъяли из автомобиля крупную партию запрещенных веществ. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу, иномарка была остановлена в лесном массиве Канавинского района, неподалеку от садоводческого товарищества. За рулем находился 23-летний неработающий житель деревни Анкудиновка.

В ходе досмотра автомобиля полицейские обнаружили и изъяли 152 пакетика. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.