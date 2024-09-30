Внучка до смерти избила свою бабушку в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 91-летняя женщина не пережила ссоры с внучкой. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Женщина поссорилась с бабушкой, толкнула ее, потом повалила на пол и ударила еще не меньше 11 раз. Жертву нападения доставили в больницу с множественными травмами, где она скончалась.

Внучку задержали, ей предъявили обвинение по статье «Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего». Дело передали дело в суд. Теперь женщине грозит до 15 лет заключения.