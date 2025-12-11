Ветеринар из Пензенской области получила условный срок по делу о коррупции

В Пензенской области завершилось судебное разбирательство по делу ведущего специалиста районных служб борьбы с заболеваниями животных. Об этом сообщила « Пенза-пресс » со ссылкой на отдел СУ СК РФ по региону.

Установлено, что ветеринар на протяжении пяти лет регулярно принимала денежные вознаграждения от фермера. Общая сумма взяток составила 132 тысячи рублей. Взамен фигурантка фальсифицировала записи в информационной системе ветеринарного контроля, утверждая, что документация на крупного рогатого скота была оформлена должным образом. Кроме того, летом текущего года она подделала ветеринарное свидетельство на партию животных, направляемых на забой.

Суд квалифицировал деяния обвиняемой как получение крупной взятки и служебный подлог. Женщине назначили наказание в виде условного лишения свободы на два года и 10 дней.