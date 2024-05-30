Вернуть владельцу. Присвоение потерянного чужого телефона признали кражей

ВС России признал присвоение найденного чужого смартфона кражей

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Присвоение найденного в общественном месте чужого мобильного телефона будет рассматриваться как кража имущества. Об этом сообщили в обзоре практики Верховного суда РФ.

«Противоправное и активное сокрытие найденного имущества — мобильного телефона <…> является преступлением, предусмотренным статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации», — отметили в обзоре.

Нашедшему пропажу порекомендовали вернуть средство связи законному владельцу.

Прецедентом стало дело жительницы Башкирии, которая присвоила чужой мобильник. Женщину нашли и осудили за воровство.

Ранее сотрудника пункта выдачи заказов маркетплейса в Санкт-Петербурге задержали по подозрению в  подмене 11 смартфонов iPhone.

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