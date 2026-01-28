Вахтовик стал фигурантом дела в Саратове за угрозы возлюбленной после расставания
В Саратове 43-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела из-за угроз в адрес 44-летней сожительницы. Об этом сообщил «СарИнформ» со ссылкой на УМВД РФ по региону.
Пара работала вместе вахтовым методом. Во время одной из поездок мужчина приревновал возлюбленную к коллегам. После возвращения в город женщина решила расстаться с ним и попросила забрать вещи.
Разгорелся конфликт. Фигурант схватил нож и стал угрожать оппонентке убийством. Возбуждено уголовное дело.
