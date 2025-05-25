В Россоши задержали мужчину, открывшего стрельбу у вокзала

В Воронежской области полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу по прохожим у вокзала в Россоши и ранил местного жителя. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Подозреваемым оказался ранее судимый 38-летний горожанин. Он скрылся с места преступления, но правоохранители задержали его и передали сотрудникам следственных органов.

Против мужчины завели уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц. Его допрашивают, обстоятельства случившегося и мотивы устанавливают.

Пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением грудной клетки. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Ранее стало известно, что подозреваемый уже неоднократно имел проблемы с законом. Он пил и регулярно устраивал скандалы со своей сожительницей.