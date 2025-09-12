В Приморском крае от мошеннических действий двух женщин пострадали десятки людей

В Приморском крае прокуратура Уссурийска направила в суд материалы уголовного дела против двух местных жительниц, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом написал сайт vostokmedia.com .

Они обвиняются в создании организованной преступной группы, которая на протяжении восьми месяцев, с осени 2023 года по апрель 2024 года, обманывала граждан через интернет. Злоумышленницы размещали ложные объявления об аренде жилья и продаже мебели, после чего убеждали жертв перевести предоплату.

В результате их действий пострадали не менее 30 человек, а общий ущерб составил более 400 тысяч рублей. В отношении еще четырех соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство.