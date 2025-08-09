В Петербурге женщина убила ребенка, после чего покончила с собой

Мать убила своего малолетнего ребенка и покончила с собой в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Следственного комитета России по городу.

По предварительной информации, 8 августа 2025 года в квартире на улице Гаккелевской женщина сначала нанесла ножевые ранения ребенку, а затем покончила с собой. Оба скончались на месте.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

«Следователем проводится осмотр места происшествия, выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.

Ранее в Москве арестовали женщину, которую обвиняют в убийстве своей новорожденной дочери. Суд отправил мать ребенка под стражу.