В Петербурге завели дело на подростков за грабеж в пункте выдачи заказов

В Выборгском районе Санкт-Петербурга в отношении трех школьников, подозреваемых в совершении грабежа в пункте выдачи заказов, было возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос о том, какую меру пресечения избрать для злоумышленников, написала Neva.Today .

По предварительной версии, 23 марта подозреваемые совершили заказ на маркетплейсе с доставкой в пункт выдачи. После получения заказа подростки скрылись, не оплатив его, и причинили ущерб на сумму 9 тысяч рублей, как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

В отношении подростков было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 161 УК РФ, которая квалифицирует грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

Ранее издание Neva.Today сообщало, что та же группа подростков попыталась похитить алкоголь из магазина на проспекте Просвещения. Один из подростков выстрелил в работницу торговой точки из пневматического пистолета.